Киев и еще восемь регионов покинули "красную" зону

Киев и еще восемь регионов покинули "красную" зону
Фото: коронавирус маска Pixabay

В полночь 7 ноября Киев и восемь украинских областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Какие регионы вышли из "красной" зоны

Сегодня в "желтую" зону карантина по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС перешли:

  • Киев;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Ивано-Франковская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Ровенская;
  • Херсонская области.

Перечень правил карантина

Отныне в регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, будут действовать новые правила. Они будут касаться преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Где локдаун продолжает действовать

В "красной" зоне карантина продолжают оставаться:

  • Запорожская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Житомирская,
  • Киевская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Волынская,
  • Черкасская,
  • Винницкая области.

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