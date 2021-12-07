Курс валют НБУ на 7 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 6 декабря, повысился на 8 коп до 27.38 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 8 коп до 30.91 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 6 декабря 2021 года.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 36.30 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.66 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.72 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 6 декабря 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.379100
|EUR
|Евро
|30.905500
|RUB
|Рубль
|0.370850
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.295100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.663200
|PLN
|Польский злотый
|6.724100