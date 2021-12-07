Курс валют НБУ на 7 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 6 декабря, повысился на 8 коп до 27.38 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 8 коп до 30.91 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 6 декабря 2021 года.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 36.30 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.66 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.72 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 6 декабря 2021 года.