Самолет совершил рейс с двигателем, работающим на экотопливе

Boeing 737 MAX 8 совершил первый пассажирский рейс с одним из двигателей, полностью работающим на экобезопасном топливе, сообщает Хайтек.

Авиакомпания United Airlines провели первый полет Boeing 737 MAX 8 с двигателем, который работает только на возобновляемом топливе — его получили из биологических и других отходов, углекислого газа, а также прочих органических компонентов.

Его первый демонстрационный полет прошел из Чикаго в Вашингтон: на борту находилось 115 пассажиров. В их число вошел глава United Airlines Скотт Кирби.

Представители компании отмечают, что двигатели LEAP-1B могут работать как на ископаемом топливе, так и на устойчивом авиационном топливе (Sustainable aviation fuel или SAF). Это передовое авиационное топливо, используемое в реактивных самолетах и сертифицированное как экологически безопасное. SAF имеет гораздо меньший углеродный след, чем обычное реактивное топливо, из-за сырья, из которого оно производятся.

Согласно стандартам, установленным Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM), в обычных условиях использование подобных видов топлива пока позволено только в смеси с классическими видами с соотношением 50/50. Но организаторы заявили, что использовали горючее, которое почти на 100% идентично обычному топливу, используемому авиалайнерами.

Конечная цель — разработать топливо, которое можно будет применять без модификации уже существующих двигателей. Пока что такую конфигурация не сертифицировали.