Израиль нанес удар по Сирии

Израильские ВВС нанесли авиаудар по портовому району сирийского города Латакия, сообщает Лента.Ру.

По данным военных источников, Израиль произвел ракетную атаку контейнерной площадки в порту. Удар был нанесен со стороны Средиземного моря несколькими ракетами. По информации местной администрации, инцидент обошелся без человеческих жертв.

"Пожарным командам удалось потушить возгорание, возникшее на контейнерной площадке порта в результате израильской агрессии, и в настоящее время они работают над охлаждением объекта" , — заявил губернатор Латакии (одноименного региона) Амер Исмаил Хилал.

В издании Times of Israel подчеркнули, что израильская авиация крайне редко атакует портовые районы. Также в издании заявили, что израильская армия никак не прокомментировала эту новость. По информации СМИ, Латакия — это жизненно важный порт, через который в Сирию доставляется большая часть импорта.