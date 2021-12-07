Израиль нанес удар по Сирии

Израиль нанес удар по Сирии

Израильские ВВС нанесли авиаудар по портовому району сирийского города Латакия, сообщает Лента.Ру.

По данным военных источников, Израиль произвел ракетную атаку контейнерной площадки в порту. Удар был нанесен со стороны Средиземного моря несколькими ракетами. По информации местной администрации, инцидент обошелся без человеческих жертв.

"Пожарным командам удалось потушить возгорание, возникшее на контейнерной площадке порта в результате израильской агрессии, и в настоящее время они работают над охлаждением объекта", — заявил губернатор Латакии (одноименного региона) Амер Исмаил Хилал.

В издании Times of Israel подчеркнули, что израильская авиация крайне редко атакует портовые районы. Также в издании заявили, что израильская армия никак не прокомментировала эту новость. По информации СМИ, Латакия — это жизненно важный порт, через который в Сирию доставляется большая часть импорта.

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