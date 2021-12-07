Не торопитесь открывать глаза, для начала подышите по очереди каждой ноздрей. Надо определить, какая ноздря дышит лучше, сообщает Econet.ru.

Упражнения для отличного начала дня

1. Упражнение "Встать с той ноги"

Не торопитесь открывать глаза, для начала подышите по очереди каждой ноздрей. Надо определить, какая ноздря дышит лучше. Имейте в виду, что «рабочая» ноздря меняется несколько раз в течение суток, поэтому этот несложный тест надо проводить каждое утро. Если рабочая ноздря левая, значит вставать надо с левой ноги. Если правая — с правой.

2. Упражнение "Чистый лист"

Впрочем, после определения рабочей ноздри (и ноги) не стоит резко вставать. Главная ошибка — начинать сразу же после пробуждения думать о запланированных на этот день делах. Полежите несколько минут с закрытыми глазами, представляя предстоящий день в виде большого чистого листа. Насладитесь его нетронутой белизной — именно вы будете писать на нем сегодня, сами творя свой день и свою жизнь.

3. Упражнение "Вытяжение тела"

Запомните, перед тем как вставать, обязательно надо потянуться. Лежа на спине, уберите подушки из-под головы и потянитесь руками, ногами. Разомните челюсти (очень хорошо несколько раз зевнуть).

4. Упражнение "Тянем ноги"

Вытяните ноги вдоль матраса. Начинайте тянуть одну из ног вперед так, как будто пытаетесь сделать ее длиннее второй. Досчитайте до 60, расслабьтесь. Так же потяните вторую ногу.

5. Упражнение "Растяжение ног и спины"

Лежите на спине, руки вдоль тела вниз ладонями, ноги выпрямлены. Вытягивать левую пятку вперед (не отрывая от матраса), при этом пальцы тяните на тебя. Через 5 секунд расслабьтесь. Повторите с правой ногой. Для каждой ноги повторите упражнение 5–7 раз. Наибольший эффект эта поза дает, если во время выполнения вы сосредоточитесь на своем копчике.