Бывший муж Гагариной передумал судиться с певицей

Как признавался Исхаков, он хочет чаще видеться с дочкой, но с Полиной Гагариной не удавалось мирно договориться. По словам Дмитрия, именно певица стала инициатором, чтобы вопрос о встречах с дочкой решался в суде. Но спустя несколько месяцев бывшие супруги смогли урегулировать все вопросы, сообщает Сегодня.

Гагарина и Исхаков подписали мировое соглашение, в котором оговорили все нюансы общения с общей 4-летней дочерью Мией. Производство по делу прекращено.

Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка, – сказал адвокат певицы.

Причиной развода Исхаков назвал разные жизненные ценности.