Известный американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США в ближайшем будущем, сообщает Российская газета.

Об этом предприниматель заявил во время онлайн-интервью с изданием Wall Street Journal.

По словам Маска, это будет уже другой мир.