Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США
Известный американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США в ближайшем будущем, сообщает Российская газета.
Об этом предприниматель заявил во время онлайн-интервью с изданием Wall Street Journal.
По словам Маска, это будет уже другой мир.
"Мы приближаемся к ситуации, когда экономика Китая, предположительно, может превысить американскую в два-три раза. Это просто другой мир. Не хочу, чтобы показалось, что я поддерживаю все, что делает Китай, и я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом, я считаю, мы идем к интересному и новому миру", - сказал Маск.