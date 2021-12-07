NASA определилась с компанией для построения ускорителей

Америка стремится, чтобы нога человека снова ступила на Луну, а вблизи природного спутника Земли была построена космическая орбитальная станция. Для таких целей необходима мощная ракета, которая станет аналогом древнего "Сатурна-5", который использовался в программе "Аполлон", сообщает 24 Канал.

"Рабочей лошадкой" для пилотируемых запусков к Луне станет ракета-носитель SLS – Space Launch System. Но четырех маршевых жидкотопливных водородных двигателей RS-25 совсем недостаточно, чтобы запустить в полет 111-метровую ракету массой около 2 600 тонн. Поэтому для создания основной тяги используют два сверхмощных твердотопливных ускорителя. Как стало известно, их постройкой займется давний партнер NASA – компания Northrop Grumman.

Подробнее о контракте

Твердотопливные ускорители (ТПП) ранее использовались для запуска космических шаттлов. Жидкотопливные двигатели RS-25 тоже "унаследовались" от легендарных шаттлов. В случае с ракетой-носителем SLS ТПП будут создавать 75% тяги, что ярко свидетельствует об их незаменимости.

Сумма контракта составила 3,19 миллиарда долларов, что обеспечит девять запусков к Луне.

Договор предусматривает построение пары бустеров для "следующих шести запусков" ракеты-носителя SLS – речь идет о миссии Artemis IV – VIII.

Кроме того, именно ТПП, изготовленные Northrop Grumman, будут установлены на ракете во время миссий Artemis I – III.

В рамках контракта компания выполнит проектирование, разработку, испытание и оценку бустера в рамках программы Booster Obsolescence and Life Extension для Artemis IX.

Northrop Grumman занимается не только построением ТПП для NASA. К примеру, компания также построит командный модуль будущей лунной орбитальной станции Gateway и займется разработкой проекта околоземной космической станции. Northrop Grumman также разрабатывает пилотируемый транспорт для передвижения по поверхности Луны и была участницей команды National Team, которая разрабатывала корабль для высадки на поверхность Луны.