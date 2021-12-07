Bentley работает над идеальным роскошным внедрожником

Bentley тестирует длиннобазную версию внедорожника Bentayga. Британский люксовый бренд готовит автомобиль с максимальным комфортом для пассажиров заднего ряда, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Опытный образец оклеен камуфляжем с логотипом Bentley Beyond 100, который последний раз появлялся на моделях британской марки в 2020 году. Фото иллюстрируют, что длина машины увеличена за счет вставки в зоне задних пассажиров, потому и задние двери выглядят крупнее.

По аналогии с другими моделями марки, длиннобазный кроссовер получит название Bentayga EWB. Несмотря на увеличившуюся вместительность пассажирского отсека, появления семиместной версии британского кроссовера ждать не стоит. Ожидается, что главными рынками для новинки станут Китай, Индия и США.

Ожидается, что под капотом удлиненной версии Bentayga окажется флагманский бензиновый 12-цилиндровый силовой агрегат. В свете последних экологических трендов, также стоит ожидать появления плагин-гибридной версии кроссовера. Официальная премьера Bentley Bentayga EWB должна состояться в первом квартале следующего года.