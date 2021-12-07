Великобритания намерена не допустить вторжения РФ в Украину - Джонсон
Лидеры Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Италии обсудили в понедельник в телефонном разговоре ситуацию вокруг Украины. Лондон призвал поддержать всех целостность Украины. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Британии, сообщает Корреспондент.
В частности, глава британского правительства Борис Джонсон призвал Россию снизить уровень напряженности.
При этом европейские лидеры подтвердили, что твердо поддерживают территориальную целостность Украины.
"Лидеры согласились с тем, что недавние встречи глав МИД "Группы двадцати" и НАТО были полезными площадками для обсуждения этой темы", - отметили на Даунинг-стрит.
Политики
"подчеркнули необходимость обеспечить единый фронт перед лицом" российских угроз и агрессии.
"Премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины", - заявили в канцелярии Джонсона.
Там информировали, что политики
"договорились вновь провести разговор после беседы президента Байдена с президентом России Владимиром Путиным во вторник".