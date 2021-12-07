Великобритания намерена не допустить вторжения РФ в Украину - Джонсон

Лидеры Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Италии обсудили в понедельник в телефонном разговоре ситуацию вокруг Украины. Лондон призвал поддержать всех целостность Украины.﻿ Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Британии, сообщает Корреспондент.

В частности, глава британского правительства Борис Джонсон призвал Россию снизить уровень напряженности.

При этом европейские лидеры подтвердили, что твердо поддерживают территориальную целостность Украины.

"Лидеры согласились с тем, что недавние встречи глав МИД "Группы двадцати" и НАТО были полезными площадками для обсуждения этой темы" , - отметили на Даунинг-стрит.

Политики "подчеркнули необходимость обеспечить единый фронт перед лицом" российских угроз и агрессии.

"Премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины" , - заявили в канцелярии Джонсона.