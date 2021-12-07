Влияние диеты — эстроген в продуктах питания
Эстроген регулирует электролитный баланс тела — говоря простыми словами, участвует в процессе использования минералов из продуктов питания. Это напрямую влияет на плотность костей, работу мозга, поддержание уровня холестерина — обеспечивая здоровье кожи, волос и ногтей, сообщает Фитсевен.
В некоторых продуктах питания содержатся натуральные фитоэстрогены, обладающие похожей на эстроген структурой — и способные влиять на эстрогеновые рецепторы в тканях.
Говоря простыми словами, организм ошибочно принимает растительные вещества за половые гормоны — хотя фактически они ими не являются, а лишь похожи физической структурой.
Фитоэстрогены в еде
Употребление продуктов с содержанием фитоэстрогенов положительно влияет на уровень собственных эстрогенов у женщин — а также помогает снижению активности ферментов, блокирующих их работу:
- Продукты из сои. Наибольшее количество фитоэстрогена содержится в соевых бобах — в том числе, текстурированном соевый протеине (соевом мясе), соевом молоке и в тофу.
- Орехи и семена. Семена льна, подсолнечника, кунжута, миндаля и грецких орехов содержат растительные аналоги эстрогена.
- Фрукты и ягоды. Фитоэстрогены входят в состав яблок, клубники, черники, винограда, гранатов и моркови.
- Травы. Иногда считается, что употребление некоторых трав может быть связано с повышение уровня эстрогена в организме — чаще всего упоминается красный клевер, корень солодки и хмель.