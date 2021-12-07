Влияние диеты — эстроген в продуктах питания

Эстроген регулирует электролитный баланс тела — говоря простыми словами, участвует в процессе использования минералов из продуктов питания. Это напрямую влияет на плотность костей, работу мозга, поддержание уровня холестерина — обеспечивая здоровье кожи, волос и ногтей, сообщает Фитсевен.

В некоторых продуктах питания содержатся натуральные фитоэстрогены, обладающие похожей на эстроген структурой — и способные влиять на эстрогеновые рецепторы в тканях.

Говоря простыми словами, организм ошибочно принимает растительные вещества за половые гормоны — хотя фактически они ими не являются, а лишь похожи физической структурой.

Фитоэстрогены в еде

Употребление продуктов с содержанием фитоэстрогенов положительно влияет на уровень собственных эстрогенов у женщин — а также помогает снижению активности ферментов, блокирующих их работу: