Григорий Решетник показал первые шаги младшего сына
Украинский ведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками трогательным моментом. Он показал, как впервые пошел его младший сын Александр, сообщает 24 Канал.
Недавно младшему сыну известного украинского ведущего Григория Решетника исполнился 1 год. Теперь звездный отец показал еще одно важное событие из жизни малыша.
Первые шаги сына Решетника
Григорий Решетник опубликовал миловидное видео, в котором похвастался успехами младшего сына. Ведущий показал первые шаги Александра. Видно, как мальчик уверенно стоит на ножках и уже ходит по дому. В поддержку к нему всегда приходят старшие братья.
"А у нас праздник. Сашуня начал ходить. Теперь он совсем взрослый и самостоятельный,", – подписал видео телезвезда.