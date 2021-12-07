Григорий Решетник показал первые шаги младшего сына

Украинский ведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками трогательным моментом. Он показал, как впервые пошел его младший сын Александр, сообщает 24 Канал.

Недавно младшему сыну известного украинского ведущего Григория Решетника исполнился 1 год. Теперь звездный отец показал еще одно важное событие из жизни малыша.

Первые шаги сына Решетника

Григорий Решетник опубликовал миловидное видео, в котором похвастался успехами младшего сына. Ведущий показал первые шаги Александра. Видно, как мальчик уверенно стоит на ножках и уже ходит по дому. В поддержку к нему всегда приходят старшие братья.