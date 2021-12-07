Renault анонсировала новый кроссовер Austral

Французская компания Renault показал первый тизер нового кроссовера, получившего имя Austral. Автомобиль дебютирует в 2022 году и сменит на конвейере C-SUV Kadjar, сообщает Обозреватель.

Новое имя было зарегистрировано компанией Renault еще в 2005 году и происходит от латинского слова "australis" – южный. На тизере видна лишь часть задней панели кузова с новой фирменной эмблемой символикой и фрагмент светодиодной светотехники.

Новинка сменит модель Kadjar, которая выпускается компанией Renault с 2015 года. Источник: Renault

Новинка сменит модель Kadjar, которая выпускается компанией Renault с 2015 года и является "родственником" Nissan Qashqai. Напомним, что в начале текущего года компания Nissan представила совершенно новую генерацию Qashqai, поэтому вполне очевидно, что у французских коллег по альянсу появится аналогичная модель. А с учетом глубоких изменений, которым подвергся популярный кроссовер, в Renault решили дать ему новое имя.

Пятиместный салон рассчитан на пять человек, а приборная панель получит инфо-развлекательную систему с крупным сенсорным экраном, как на полностью электрическом хэтчбеке Megane E-Tech.

Renault Austral будет немного крупнее Qashqai – 4,51 м против 4,4 м. Чтобы не составлять конкуренцию коллегам, Austral займет промежуточное место между Nissan Qashqai и более крупным Nissan X-Trail. Автомобиль предложит больше места для багажа, чем Qashqai, но не будет иметь трехрядного салона, как у X-Trail.

В начале текущего года компания Nissan представила совершенно новую генерацию Qashqai. Источник: Nissan

Предполагается, что новинка получит электрифицированные силовые агрегаты, включая версии PHEV, а позже может появится полностью электрическая версия. Renault Austral ожидается в салонах европейских дилеров весной будущего года. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.