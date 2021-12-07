Минобороны провалило строительство новых арсеналов за 1 млрд – расследование

Строительство новых современных складов боеприпасов для украинской армии, которое началось четыре года назад и должно было завершиться к концу 2021-го – провалено. На месте обещанных арсеналов сейчас только недостроенные "коробочки", ржавая арматура и "утопленный бетон", сообщает Бигус.инфо.

Судьбу миллиарда гривен, перечисленного Министерством обороны двум компаниям из корпорации "Укрбуд", сейчас выясняют в судах.

Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018-м – после ряда пожаров и взрывов в воинских частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях к концу 2021 года должны были построить 136 хранилищ.

Скриншот видео bihus.info

Один подряд на 1,95 млрд грн получило ООО "БК "Укрстроймонтаж", еще два – на 2,3 млрд грн – ООО "Северо-украинский строительный альянс" (далее – "ПУБА", "Північно-український будівельний альянс"). Первая компания в то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, вторую – на его парламентского помощника Андрея Якусевича, обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд", которая на тот момент была настоящим строительным гигантом и получала значительные заказы на строительство как жилых домов, так и крупных инфраструктурных объектов типа хранилища ядерного топлива в Чернобыле.

Однако эти объекты до сих пор остаются недостроенными. Строительство на двух арсеналах не возобновилось, вдобавок – оно прекратилось и на третьем.

Весной 2020 года в процесс включился Генштаб, на арсеналах устроили проверку. Оказалось, что самая плохая ситуация в Калиновке, где должен был строить "Укрстроймонтаж" Микитася: из 10 запланированных хранилищ – одна неполная "коробка" без крыши и три фундамента, один из которых – с половиной стен, во втором от стен – только арматура, в третьем – даже этого нет.

Скриншот видео bihus.info

В Богдановке, которую должна была строить "ПУБА" Якусевича - не намного лучше. Из 10 хранилищ – готова только одна "коробка" (железобетонный кокон без внутренних сетей), еще несколько фундаментов с "зачатками" стен, но армирование выполнено с браком и уже деформировано, кое-где фундамент или гидроизоляция утоплены в воде, из 20 км противопожарных водопроводов выкопали всего 500 м.

Скриншот видео bihus.info

Больше всего надежд вселяла Цвитоха (тоже "ПУБА"), ведь именно сюда, по словам военных, подрядчики якобы вложили все авансированные деньги. Однако вместо 15 готовых хранилищ здесь нашли 12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено. Все три объекта и строительные материалы на площадках не были законсервированы, металл ржавеет и кое-где деформируется.

Скриншот видео bihus.info

Каждая сторона конфликта имеет свою версию: заказчик считает, что строители самовольно покинули объекты, поэтому с ними разорвали контракты и перестали пускать на арсеналы, а Якусевич (владелец одной из компаний) убеждает, что военные их выгнали в разгар строительства, аннулировав допуски.

Так или иначе, заказчик с подрядчиками окончательно рассорились и пошли разрешать спор в судебном порядке. МОУ требует вернуть авансы, Якусевич доказывает, что все и так ушло в строительство. По делам по объектам "ПУБА" проводятся экспертизы. Судебная волокита длится уже два года и все это время строительство первой очереди заморожено. Сколько еще времени займут суды – непонятно, однако, чем бы они ни кончились – вероятнее всего, это никак не решит проблему ни со строительством, ни с деньгами.