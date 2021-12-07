Фондовый рынок в 2022 году: прогноз от Bloomberg

Агентство Bloomberg выделило четыре основные фактора, которые будут определять динамику фондового рынка в 2022 году. Это инфляция, декарбонизация, пандемия и новости из Китая, сообщает Лига.Финансы.

Перечисленные факторы могут влиять как позитивно, так и негативно на котировки акций, добавляют в агентстве.

Эксперты Bloomberg считают, что не стоит ожидать высоких темпов инфляции в следующем году, т.к. сценарий снижения инфляционного давления уже заложен в существующих ценах. Если этот сценарий не сработает, фондовый рынок будет переполнен новостями о снижении прибыли компаний и, как результат, падением котировок акций. Высокая инфляция вынудит центральные банки ужесточить денежно-кредитную политику, что приведет к росту стоимости заимствований для стран с высокой задолженностью.

Одной из причин высокой инфляции в 2022 году может стать декарбонизация. Более высокие цены на углерод и экологические налоги увеличивают производственные затраты для промышленных предприятий. Тренд на "зеленую" энергетику снижает инвестиции в добычу ископаемого топлива, что приводит к резкому скачку цен на энергию. С другой стороны, декарбонизация создает беспрецедентные возможности для инвестирования. В качестве примера агентство приводит компанию Tesla, акции которой с начала прошлого года выросли более чем на 1000%.

Коронавирус продолжит негативно влиять на фондовый рынок вне зависимости от появления новых штаммов или полного прекращения пандемии. В первом случае ужесточение карантинных ограничений вызовет замедление роста котировок. Во втором – приведет к сворачиваю госпрограмм фискального и денежно-кредитного стимулирования — двух основных драйверов рынка в текущем году.

Значительным драйвером роста фондового рынка в целом в Bloomberg считают Китай. Пик ужесточения регулирования в стране уже пройден и власти Китая принимают больше мер по стимулированию экономики, которые начнут влиять на нее в 2022 году. Как следствие, эксперты ожидают роста прибыли и оценок китайских корпораций.