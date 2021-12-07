Китай запустил пять спутников с помощью частной ракеты

Для ракет-носителей серии CERES-1 этот полет стал вторым по счету после дебютного запуска в ноябре прошлого года, сообщает Корреспондент.

В Китае состоялся успешный запуск коммерческой ракеты-носителя CERES-1 Y2.

Ракета стартовала в 12:12 по пекинскому времени (06:12 по Киеву) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Она вывела на запланированную орбиту, пять небольших спутников.

Указано, что для ракет-носителей серии CERES-1 этот полет стал вторым по счету после дебютного запуска, который состоялся 8 ноября 2020 года.

CERES-1 – это твердотопливная четырехступенчатая ракета-носитель диаметром 1,4 метра и длиной 19 метров. Она имеет взлетную массу 30 тонн. Ее разработчиком выступила пекинская высокотехнологическая компания Galactic Energy, которая предоставляет индивидуальные услуги по запуску небольших коммерческих спутников.

Ракета способна вывести груз массой до 350 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 230 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Galactic Energy планирует совершить пять коммерческих запусков в 2022 году и ускорить разработку своей двухступенчатой ​​многоразовой ракеты-носителя PALLAS-1.