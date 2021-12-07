Путин не предложит Байдену присоединяться к "нормандскому формату"

Президент России на переговорах с американским коллегой Джо Байденом не будет предлагать ему присоединиться к "нормандской четверке". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет Кира Латухина, Российская газета.

"Вряд ли он получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат", – пояснил Песков.

Напомним, переговоры лидеров пройдут сегодня, 7 декабря, с 18 часов по московскому времени по защищенной линии видеосвязи.