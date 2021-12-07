Во Франции из-за взрыва обрушился дом: под завалами ищут людей
В результате взрыва в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами ищут жителей дома, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.
Взрыв произошел во вторник, 7 декабря, около 3:50 утра и привел к обрушению многоквартирного дома в портовом районе города на Лазурном берегу Франции.
"Прибывшие на место службы спасения обнаружили сильный запах газа", - пишет издание.
Как стало известно, четыре человека были доставлены в больницы, еще пять человек могут быть под завалами, но точное количество пропавших людей пока неизвестно.
На месте работают пожарные и команда, специализирующаяся на ликвидации последствий.