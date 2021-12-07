Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв снова возросло

Под Черниговом произошла серьезная авария, столкнулись грузовик и маршрутка. Число жертв возросло до 13, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Спасатели обновили информацию о ДТП. В результате аварии погибли 13 человек и 6 человек травмированы.

Сначала в ГСЧС сообщали о 10 погибших, после – скончалось еще 3 человека.

Кроме того, в ГСЧС опубликовали фото с места ДТП под Черниговом.

Также уже есть реакция полиции на аварию. В пресс-службе полиции области подтвердили, что в ДТП погибли минимум 12 человек.

"На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП" , - говорится в сообщении.

Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик.