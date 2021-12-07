Как разгрузить нервную систему ребенка

Игнорирование матерью и отцом неожиданно появившегося поведения детей или ответный крик взрослых на агрессию сына может перерасти в нервный срыв. Учителя винят родителей в поведении ребенка, мама обвиняет педагога в некачественном обучении и предвзятом отношении, сообщает Креатив.

Нарушение сна у детей отрицательно сказывается на здоровье, обучении, общении. Недосып у школьника вызывает ряд болезней, которые негативно влияют на рост и развитие растущего организма. Сонные дети плохо усваивают школьную программу, получают плохие оценки. Отсутствие режима приводит к засыпанию во время уроков. На переменах такие дети ругаются и дерутся с одноклассниками, проявляя раздраженность и агрессию. Оптимальная продолжительно сна для школьников зависит от возраста. Детям 7-10 лет следует спать 10-11 часов.

Обнаружение ранней стадии перегрузки организма ученика поможет уменьшить утомляемость ребенка. Что делать для разгрузки нервной системы школьника:

нормализовать сон;

принимать успокаивающие чаи;

исключить крепкий чай;

выделить 1-1,5 часа для дневного сна (перед выполнением домашней работы);

активно проводить время на свежем воздухе;

временно прекратить посещение кружков и секций;

пропить курс витаминов и лекарственных веществ (строго по назначению врача).

Ознакомление со статьей поможет родителям и педагогам обратить внимание на ранние признаки перегруженной нервной системы у ребенка и умерить ее. Дети не справятся с данной проблемой самостоятельно, взрослым важно сделать все возможное, чтобы помочь разгрузить нервную систему подрастающего поколения.