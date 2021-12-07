Раскрыта новая функция Windows

Интернет-браузеры в Windows смогут копировать не только обычный текст, но и текстовые и графические файлы. Об этом сообщает издание Windows Latest, сообщает Лента.ру.

Журналисты выяснили, что инженеры Microsoft работают над новой функцией Picking Clipboard, которая позволит по-новому использовать буфер обмена в браузерах. Опция предложит с помощью Edge и Google Chrome копировать из интернета не только текст, но и текстовые и графические файлы. Авторы отметили, что сейчас количество поддерживаемых для копирования в Windows 10 и 11 форматов файлов ограничивается jpg, jpeg, png, html.

Судя по раскрытым данным, улучшенный буфер обмена позволит также быстро копировать из интернета и переносить в приложения на Windows файлы расширений docx и tiff.

"Формат docx используется в Microsoft Word, а tiff — в графическом дизайне" , — объяснили специалисты.

Авторы отмечают, что данная функция станет доступной благодаря движку Chromium. Представители американской компании подтвердили, что работают над новой опцией. Вероятнее всего, улучшенный браузер появится в браузерах Chrome 98 и Edge 98.