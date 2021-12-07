Акции Alibaba резко подорожали

Акции китайской компании Alibaba, владеющей крупными площадками в области интернет-коммерции, взлетели на 12,43 процента, со 112,7 до 126,7 гонконгских доллара, в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже, показав самый сильный дневной рост с момента листинга в 2019 году, сообщает Лента.Ру.

Затем бумаги скорректировались до 126,3 доллара (плюс 12,07 процента). На премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже акции выросли до 129,8 американских доллара за штуку (одна нью-йоркская акция равна восьми гонконгским).

Рост Alibaba и важнейшего биржевого индекса Hang Seng Tech Index на 4,5 процента связан с решением Центрального банка Китая снизить для большинства банков норму обязательных резервов со следующей недели, что позволит им высвободить дополнительные 1,2 триллиона юаней (188 миллиардов долларов), пишет Bloomberg. Эксперты надеются, что это первый шаг на пути к прекращению репрессий против высокотехнологичных компаний.

Накануне бумаги Alibaba установили антирекорд, опустившись до 109,5 доллара за штуку, — минимального значения за последний год. За это время акции компании потеряли более половины стоимости.

6 декабря Alibaba объявила о создании двух новых подразделений по электронной торговле. Одно займется развитием внутри Китая, другое — на международных рынках.