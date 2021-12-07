Талибы просят предоставить им место в ООН

Захватившее в августе Афганистан радикальное движение "Талибан" призвало Генеральную Ассамблею ООН пересмотреть решение по поводу отказа предоставить движению место Афганистана в этой организации, сообщает Интерфакс.

"Несправедливо предоставлять место Афганистана в Организации Объединенных Наций тому, кто не представляет правительство и народ Афганистана" , - заявил во вторник заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани.

"Это место является правом правительства и народа Афганистана, и это право должно быть поддержано. Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть ее" , - заявил в твиттере представитель талибов.

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, которая откладывает решение о том, кто будет представлять в ООН Афганистан и Мьянму, сообщается во вторник на сайте ООН. Генассамблея согласилась отложить принятие решения, а это значит, что нынешние послы останутся на своих местах, несмотря на новые де-факто власти в обеих странах.

"Движение "Талибан" в Афганистане и военное руководство Мьянмы стремились прислать на эти посты своих кандидатов, чтобы сменить дипломатов, назначенных законно избранными властями. Однако Генассамблея заблокировала этот процесс.