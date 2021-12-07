Расписание матчей заключительного тура группового этапа ЛЧ

Расписание матчей заключительного тура группового этапа ЛЧ

7 и 8 декабря пройдут матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022, сообщает УНИАН.

Расписание поединков:

7 декабря

Группа С. 22.00. "Боруссия" Д - "Бешикташ"

Группа С. 22.00. "Аякс" - "Спортинг"

Группа D. 22.00. "Шахтер" - "Шериф"

Группа D. 22.00. "Реал" - "Интер"

Группа А. 19.45. ПСЖ - "Брюгге"

Группа А. 19.45. "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"

Группа В. 22.00. "Порту" - "Атлетико"

Группа В. 22.00. "Милан" - "Ливерпуль"

8 декабря

Группа Н. 19.45. "Зенит" - "Челси"

Группа Н. 19.45. "Ювентус" - "Мальме"

Группа F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз"

Группа F. 22.00. "Аталанта" - "Вильярреал"

Группа G. 22.00. "Зальцбург" - "Севилья"

Группа G. 22.00. "Вольфсбург" - "Лилль"

Группа Е. 22.00. "Бенфика" - "Динамо" Киев

Группа Е. 22.00. "Бавария" - "Барселона"

Лига чемпионов 2021-2022: главное

  • Групповой раунд Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно играют друг против друга дома и на выезде.
  • В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.
  • Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.
  • Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября.
  • Лига чемпионов: результаты матчей 23 ноября.

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