Расписание матчей заключительного тура группового этапа ЛЧ
7 и 8 декабря пройдут матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022, сообщает УНИАН.
Расписание поединков:
7 декабря
Группа С. 22.00. "Боруссия" Д - "Бешикташ"
Группа С. 22.00. "Аякс" - "Спортинг"
Группа D. 22.00. "Шахтер" - "Шериф"
Группа D. 22.00. "Реал" - "Интер"
Группа А. 19.45. ПСЖ - "Брюгге"
Группа А. 19.45. "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"
Группа В. 22.00. "Порту" - "Атлетико"
Группа В. 22.00. "Милан" - "Ливерпуль"
8 декабря
Группа Н. 19.45. "Зенит" - "Челси"
Группа Н. 19.45. "Ювентус" - "Мальме"
Группа F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз"
Группа F. 22.00. "Аталанта" - "Вильярреал"
Группа G. 22.00. "Зальцбург" - "Севилья"
Группа G. 22.00. "Вольфсбург" - "Лилль"
Группа Е. 22.00. "Бенфика" - "Динамо" Киев
Группа Е. 22.00. "Бавария" - "Барселона"
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой раунд Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно играют друг против друга дома и на выезде.
- В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.
- Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября.
- Лига чемпионов: результаты матчей 23 ноября.