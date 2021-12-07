Послы ЕС согласуют санкции против наемников ЧВК "Вагнера" - журналист

Послы стран Европейского Союза согласуют санкции против наемников российской частной военной компании "Вагнера", сообщает Укринформ.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его данным, согласование в рамках всеобщего глобального санкционного режима из-за нарушений прав человека состоится в среду 8 декабря. Послы Евросоюза дадут "зеленый свет" санкциям против ЧВК "Вагнера". Ограничения планируют применить также к трем гражданам России, связанным с этой группировкой.

Отдельно Евросоюз впервые введет санкции против двух россиян и трех российских компаний в рамках санкционного режима из-за войны в Сирии.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, не находящееся на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако его боевики, по данным журналистских расследований, участвовали в операциях в Сирии, Ливии и в войне на востоке Украины.