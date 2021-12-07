Укрпошта на втором месте в мировом рейтинге качества доставки

Государственная "Укрпошта" расположилась на втором месте по качеству экспресс-доставки международных отправлений в мировом рейтинге PwC, сообщает UBR.

"Согласно международному рейтингу PwC по качеству экспресс-доставки международных отправлений EMS "Укрпошта" заняла второе место в мире", – отметил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его словам, "Укрпошта" получили право на доставку EMS от другой госструктуры в апреле прошлого года. Тогда Украина была на 181 месте, и за два года ей удалось подняться на вторую ступень.

"Причем мы на этом месте еще до обновления наших ІТ-платформ и строительства новых сортировочных центров. Так что цель – номер один в мире", – указал гендиректор компании.

Напомним, с начала 2021 года "Укрпошта" доставила из-за границы рекордных 28 млн отправлений общей массой 4,3 млн кг. Рост импортных поставок в государственном операторе объяснили запуском специального способа доставки из Китая, который предусматривает трекинг даже самых маленьких и дешевых заказов.