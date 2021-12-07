Рейтинг банков по прибыльности: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2021 года получили 58,354 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 23,801 млрд гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Национального банка Украины (НБУ), на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк - 4,069 млрд гривен, на третьем частный ПУМБ - 3,473 млрд гривен.

Далее идут российский государственный Сбербанк - 3,423 млрд гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк - 2 788 млрд гривен.

По данным НБУ, 65 банков из 71 получили прибыль на сумму 58,593 млрд гривен, а 6 банков показали убытки на 239 млн гривен.

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).