Группа мигрантов дважды за сутки пересекла границу Польши

В понедельник, 6 декабря, в Польше зафиксировали более сотни попыток мигрантов прорвать границу. На одном из участков группа беженцев дважды пересекла границу при поддержке белорусских служб.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-центр погранслужбы Польши, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

На охраняемом пограничным постом участке в Черемче группы из 30 человек дважды пересекали границу при поддержке белорусских служб, отметили в пресс-центре.

Всего было зафиксировано 116 попыток незаконного пересечения границы ЕС.

"Вынесено 25 постановлений о выезде с территории Республики Польша" , - говорится в сообщении.

Как пишет РАР, по словам представителя погранслужбы Анны Михальской, среди мигрантов, которые в составе двух групп пересекли границу, в основном были граждане Ирака, а также граждане России и люди чеченской национальности. Их задержали и доставили к линии разграничения.

Кроме того, военных Польши ослепляли лазерами и фонарями со стороны Беларуси.