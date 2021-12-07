Почему немеют руки во сне
Когда мы крепко спим ночью, то долго находимся в одной позе. В результате может онеметь рука (кисть, запястье). Но судороги и онемение возникают и по другим причинам. Некоторые из них достаточно серьезны. Например, туннельный синдром, или синдром запястного канала, сообщает Econet.ru.
Причины онемения рук во сне
- Дефицит витамина B12.
- Прием определенных препаратов.
- Повреждение / давление на нерв в области кисти и запястья.
- Если долго не менять позу.
- Несерьезная травма руки (ушиб).
- Травма шеи.
- Задержка жидкости (при менопаузе, беременности, ожирении).
Случается, что онемение конечностей из-за дефицита вит-на B12 связано с приемом препарата метформин (его прописывают при диабете и метаболическом синдроме), гормональных контрацептивов, гипотензивных, противосудорожных лекарств, препаратов от паркинсонизма, онкологии.
Повреждение запястья и онемение кисти руки
При данной проблеме больной может страдать как от онемения и судорог, так и от слабости кисти, сложностей удерживания предметов, боли в процессе каких-то движений. Связано ли ночное онемение верхних конечностей с повреждением нервов, определит ваш доктор.
Туннельный синдром, или синдром запястного канала
Проблема обозначается как периферическая невропатия. Это происходит, когда срединный нерв, проходящий от предплечья к кисти, испытывает нежелательное давление. Запястный нерв контролирует чувствительность и динамику кисти и пальцев. Если он зажат, появляется онемение.
Страдающие туннельным синдромом испытывают дискомфорт постоянно, но симптомы ухудшаются ночью во сне из-за долгого пребывания в одной позе.
Нерв запястья
Когда симптомы проявляются на безымянном пальце и мизинце, это говорит о давлении в локтевом нерве. Этот нерв контролирует динамику зоны между ключицей и 1-м ребром. Онемение может случиться и при сдавливании сосудов.
Если немеют руки
Если человек ощущает онемение / покалывание в руках (тем более в ночные часы), возможно, это туннельный синдром или проблемы локтевого нерва. Доктор поставит точный диагноз. Если проблему запустить, боль будет становиться сильнее.
Гимнастика для профилактики онемения
- Берем в ладонь резиновый мячик.
- Сводим пальцы и сжимаем мяч.
- Повторяем действие 10 раз, фиксируя давление в ходе нескольких 5 секунд.
- Выполнять упражнение желательно как минимум 1 раз в день.