Почему немеют руки во сне

Когда мы крепко спим ночью, то долго находимся в одной позе. В результате может онеметь рука (кисть, запястье). Но судороги и онемение возникают и по другим причинам. Некоторые из них достаточно серьезны. Например, туннельный синдром, или синдром запястного канала, сообщает Econet.ru.

Причины онемения рук во сне

Дефицит витамина B12.

Прием определенных препаратов.

Повреждение / давление на нерв в области кисти и запястья.

Если долго не менять позу.

Несерьезная травма руки (ушиб).

Травма шеи.

Задержка жидкости (при менопаузе, беременности, ожирении).

Случается, что онемение конечностей из-за дефицита вит-на B12 связано с приемом препарата метформин (его прописывают при диабете и метаболическом синдроме), гормональных контрацептивов, гипотензивных, противосудорожных лекарств, препаратов от паркинсонизма, онкологии.

Повреждение запястья и онемение кисти руки

При данной проблеме больной может страдать как от онемения и судорог, так и от слабости кисти, сложностей удерживания предметов, боли в процессе каких-то движений. Связано ли ночное онемение верхних конечностей с повреждением нервов, определит ваш доктор.

Туннельный синдром, или синдром запястного канала

Проблема обозначается как периферическая невропатия. Это происходит, когда срединный нерв, проходящий от предплечья к кисти, испытывает нежелательное давление. Запястный нерв контролирует чувствительность и динамику кисти и пальцев. Если он зажат, появляется онемение.

Страдающие туннельным синдромом испытывают дискомфорт постоянно, но симптомы ухудшаются ночью во сне из-за долгого пребывания в одной позе.

Нерв запястья

Когда симптомы проявляются на безымянном пальце и мизинце, это говорит о давлении в локтевом нерве. Этот нерв контролирует динамику зоны между ключицей и 1-м ребром. Онемение может случиться и при сдавливании сосудов.

Если немеют руки

Если человек ощущает онемение / покалывание в руках (тем более в ночные часы), возможно, это туннельный синдром или проблемы локтевого нерва. Доктор поставит точный диагноз. Если проблему запустить, боль будет становиться сильнее.

Гимнастика для профилактики онемения