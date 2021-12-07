Знаменитые боксеры восхитились друг другом

Незадолго до очередного выхода на ринг бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко решил рассказать о своем любимом боксере. 33-летний украинец признался, что с детства восхищался мастерством американца Роя Джонса, сообщает Обозреватель.

На своей странице в Instagram Лома записал видеообращение к 52-летнему ветерану, который в свое время становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Вася даже сумел высказать свои мысли на английском языке, что с ним случается крайне редко.

"Когда я был ребенком, ты был моим любимым боксером. Я постоянно следил за тобой и вставал рано утром по воскресеньям, чтобы с отцом посмотреть твои бои, насладиться твоими необычными движениями на ринге" , – признался Ломаченко.

Интересно, что Рой Джонс взаимно высказал уважение и восхищение украинскому боксеру.

"Спасибо за теплые слова. Было великолепно пообщаться с тобой. Я наслаждаюсь твоей карьерой, она мне нравится с самого начала. Жду, когда ты снова станешь чемпионом мира.

По моему мнению, ты находишься в пятерке лучших боксеров рейтинга P4P [независимо от весовой категории]. Одно поражение – не причина исключать из него. Ты – Хай-тек, ты умеешь делать все, поэтому всегда будешь среди лидеров моего рейтинга", – с доброй улыбкой завершил ветеран.

Напомним, Лома выйдет в ринг 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми.