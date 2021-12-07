"Холостяк" Макс Михайлюк сбил человека: подробности

Главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк случайно сбил человека в Печерском районе Киева в субботу, 4 декабря. Пострадавший остался жив, однако находится в тяжелом состоянии, сообщает Обозреватель.

Авария произошла, когда мужчина внезапно выбежал и попытался перейти дорогу в неположенном месте. Тогда Михайлюк начал давить на педаль тормоза, но столкновения уже было не избежать (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца).

В результате ДТП мужчину госпитализировали с серьезными травмами. Его состояние оценивают как тяжелое. Сам экс-холостяк заявил, что попросту не успел среагировать на мужчину.

"Я ехал, затем остановился на светофоре. Начали двигаться на зеленый свет, поехали и тут резко появились эти люди. С лева на право перебегали" , – рассказал он.

Макс Михайлюк общается с полицией. Источник: Скриншот выпуска новостей на YouTube

Сотрудники полиции предложили медицинскую помощь Михайлюку, но он отказался. Факт того, что пострадавший внезапно выбежал на дорогу не опровергают, но и не подтверждают.

К слову, несмотря на то, что с момента ДТП прошло уже несколько дней, Михайлюк на личной странице в Instagram ничего не рассказывал о случившемся. Единственная Instagram-stories экс-холостяка была из самолета с видом на небо.