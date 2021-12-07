Нам не нужны солдаты США и Канады на войне - Резников

Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых держав – только современное оружие и помощь в модернизации тех вооружений, которые уже есть в наличии у ВСУ. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью CNN, сообщает Лига.net.

"Нам не нужны американские или канадские солдаты, которые бы сражались здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений, (возможности для ведения) электронной войны, и так далее" , – сказал он.

Когда интервьюер спросил, нет ли у Украины опасений, что такая помощь от США и НАТО может спровоцировать Кремль на вторжение, Резников ответил, что "идея не провоцировать Россию не работает".

"Я уверен в этом , – сказал он и на уточняющий вопрос "Почему?" добавил: – Потому что Грузия, Солсбери, Крым".

По мнению главы Минобороны, нужна согласованная позиция союзников, что "мы – партнеры Украины, мы поможем ей всеми возможными способами".

"И Кремль, услышав это, поймет и остановится? " – спросил журналист.