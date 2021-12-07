На Бурштынской ТЭС Ахметова обнаружили 11 нарушений: ответ ДТЭК
Государственная инспекция энергетического надзора составила 11 актов расследования технологических нарушений на Бурштынской теплоэлектростанции, принадлежащей ДТЭК Рината Ахметова, сообщает Лига.Бизнес.
Основными причинами технологических нарушений на энергоблоках стали ошибочные действия персонала и некачественный ремонт оборудования, заявили в Госэнергонадзоре.
Проверки проводились в соответствии с письмом секретаря СНБО от 25 октября 2021 года. Расследование проводилось в течение ноября.
В ходе расследования было осмотрено оборудование энергоблоков.
По данным инспекции, на 3 декабря составлено 11 актов расследования технологических нарушений на энергоблоках Бурштынской ТЭС, в том числе по результатам событий, произошедших 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 и 13 ноября.
"По результатам работы комиссий установлено, что основные причины возникновения технологических нарушений на Бурштынской ТЭС связаны с ложными действиями персонала станций во время эксплуатации оборудования и некачественным ремонтом оборудования, что привело к повреждению сварных соединений и элементов поверхностей нагрева", – отмечается в сообщении.
В то же время, по результатам предварительных сообщений о технологических нарушениях, которые произошли на энергоблоках № 1 и № 8 Бурштынской ТЭС, Госэнергонадзором будет дополнительно проведена внеплановая проверка, в ходе которой, в частности, будет проверяться состояние системы золошлакоотвода.
Позиция ДТЭК
В ДТЭК заявили, что из-за повышенной нагрузки на ДТЭК Бурштынская ТЭС компании приходится периодически выводить блоки в кратковременные ремонты.
Отмечается, что из-за нестабильной работы других предприятий тепловой генерации, ТЭС компании были вынуждены нести повышенную нагрузку и компенсировать дефицит электроэнергии в системе. В отдельные периоды ноября работало одновременно до 10 блоков ТЭС ДТЭК Энерго из 33-36 всех работающих в энергосистеме блоков ТЭС и ТЭЦ.
"Все это время ТЭС ДТЭК Энерго работали в условиях системного кризиса на энергорынке. Он стал следствием убыточных тарифов в первые семь месяцев года и до сих пор нерешенных долгов на балансирующем рынке. Это около 11 млрд грн, из которых 1,4 млрд грн – долги системного оператора перед генерациями ДТЭК Энерго", – подчеркнули в ДТЭК.
ДТЭК Энерго
"оказывает максимальное содействие в осуществлении членами комиссии своих функций и надеется на установление реальных и объективных причин сложившихся ситуаций".
По состоянию на 6 декабря станция работает 10 блоками и несет нагрузку 1355 МВт.
"За 11 месяцев 2021 года ДТЭК Бурштынская ТЭС вложила в ремонтную кампанию блоков, общестанционного оборудования, зданий и сооружений более 487 млн грн, реализовав 6 плановых ремонтов энергоблоков и ряд других ремонтов", — отметили в ДТЭК.