На Донбассе восстановили 8 мостов, разрушенных в результате боевых действий

Программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка", стартовавшая в 2020 году именно с восстановления инфраструктуры восточных областей Украины, продолжит развитие этого региона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Вооруженные силы Украины сегодня - это отважные мужчины и женщины, работа которых - ежедневный подвиг. Во времена, когда информации о возможных опасностях становится все больше, мы должны еще активнее поддерживать наших защитников - морально, финансово, информационно", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Так, для военных на передовой новая инфраструктура означает необходимую скорую связь с остальными регионами страны, а также путь возвращения в мирную жизнь, отметил глава Мининфраструктуры. За два неполных года "Большой стройки" были восстановлены 8 мостов и путепроводов Донбасса, разрушенных в результате боевых действий.

"Регион, пострадавший от войны и неэффективного государственного управления, сейчас получает новые дороги и мосты. И уже в ближайшее время здесь стартует строительство 2-х аэропортов, а также расширение железнодорожной сети" , - сообщил Кубраков.

По данным Veteran Hub, инфраструктура в настоящее время является одной из самых желанных сфер для трудоустройства ветеранов. Министерство намерено продолжить работу над тем, чтобы сделать этот процесс более комфортным и системным, добавил Кубраков.