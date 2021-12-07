Самые трендовые причёски 2022 года

На пике популярности небрежных укладок и натуральных волн стрижка тоб оказалась главным трендом среди всех причесок. Это идеальный вариант стрижки на зиму, когда волосы мнутся под шапкой и капюшоном, а в этой прическе легкая растрепанность даже приветствуется, сообщает Today.ua .

Кроме того, тоб будет к лицу как молодым девушкам, так и дамам постарше.

Внешне тоб напоминает стрижку боб, однако между ними есть некоторые отличия. Тоб стрижется не с ровным срезом, а в несколько слоев. Что касается длины, то тоб короче, чем боб. Челка, как правило, лохматая и более длинная.

Короткий тоб прекрасно сочетается как с джемперами с высоким воротником, так и с эффектными вырезами. Стрижка тоб станет украшением даже под вечернее платье. Самое приятное - это то, что эта прическа не нуждается в длительной укладке.

Чтобы уложить тоб, волосы нужно высушить феном, растрепать их, нагнув голову вперед, чтобы придать прядям естественную текстуру с взлохмаченным эффектом. Можно использовать немного крема для укладки, чтобы придать волосам блеска.

Стрижка тоб делает лицо худее, придавая тонким волосам толщину и объем. Прическа сочетается как с текстурированной челкой, так ее можно носить и без челки.