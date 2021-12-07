Samsung: дефицит микросхем затянется

По данным Samsung, нехватка микросхем продлится до второй половины 2022 года, сообщает Газета.ru.

Для смягчения последствий дефицита южнокорейский вендор планирует заключить несколько контрактов с литейными цехами по производству микросхем. Это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточные производственные мощности для создания микросхем.

По данным портала Androidauthority, если предпринятые компанией меры не помогут, то в следующем году можно ожидать отмены выпуска некоторых смартфонов, как было в 2021 году. В этом году из-за нехватки чипов был отложен анонс Galaxy S21 FE.