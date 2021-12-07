В Польше заявили о 7 тысячах мигрантов, находящихся в Беларуси
Порядка 7 тысяч мигрантов до сих пор находятся на территории Беларуси, еще около 3 тысяч уже отправлены обратно в Сирию и Ирак, сообщает ТАСС.
Об этом заявив Станислав Жарын, являющийся представителем министра-координатора спецслужб Польши.
"По нашим подсчетам, режим [президента Александра] Лукашенко уже отправил в Ирак и Сирию примерно 3 тысячи мигрантов, но значительно больше, около 7 тысяч, остаются на территории Беларуси", - сказал он.
Жарын отметил, что в настоящее время наблюдается снижение количества попыток нелегального проникновения мигрантов в Польшу, "однако из этого не следует делать поспешных выводов об окончании кризиса".
По его оценке, следует ожидать "возвращения к тактике отправки небольших групп" для поиска недостаточно хорошо охраняемых мест на границе, что облегчит ее незаконное пересечение.
С начала миграционного кризиса польские пограничники предотвратили порядка 40 тысяч попыток нелегального перехода границы с Беларусью.