В Польше заявили о 7 тысячах мигрантов, находящихся в Беларуси

Порядка 7 тысяч мигрантов до сих пор находятся на территории Беларуси, еще около 3 тысяч уже отправлены обратно в Сирию и Ирак, сообщает ТАСС.

Об этом заявив Станислав Жарын, являющийся представителем министра-координатора спецслужб Польши.

"По нашим подсчетам, режим [президента Александра] Лукашенко уже отправил в Ирак и Сирию примерно 3 тысячи мигрантов, но значительно больше, около 7 тысяч, остаются на территории Беларуси" , - сказал он.

Жарын отметил, что в настоящее время наблюдается снижение количества попыток нелегального проникновения мигрантов в Польшу, "однако из этого не следует делать поспешных выводов об окончании кризиса".

По его оценке, следует ожидать "возвращения к тактике отправки небольших групп" для поиска недостаточно хорошо охраняемых мест на границе, что облегчит ее незаконное пересечение.

С начала миграционного кризиса польские пограничники предотвратили порядка 40 тысяч попыток нелегального перехода границы с Беларусью.