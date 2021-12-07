Извержение вулкана в Индонезии: число жертв возросло

В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 34 человека. Из зоны поражения эвакуировали почти 3700 человек, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

"Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что число погибших в результате извержения вулкана на горе Семеру в Индонезии увеличилось до 34 во вторник. В пострадавший регион была срочно доставлена ​​помощь" , - пишет издание.

При этом спикер агентства по вопросам стихийных бедствий Абдул Мухари рассказал о том, что 34 человека погибли, а 17 пропали без вести.

Из зоны поражения эвакуировали почти 3700 человек.

"Спасатели в опасных условиях проводят поиски уцелевших людей и тел погибших в вулканических обломках, разрушенных зданиях и уничтоженных транспортных средствах. Во вторник, 7 декабря, поисковые бригады привлекли собак" , - уточняет СМИ.

Напомним, вулкан Семеру, самая высокая гора на острове Ява, резко начал извергаться в субботу, 4 декабря, выбросив в небо столб пепла, который покрыл окрестные деревни.