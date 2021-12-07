Цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают рост, начавшийся вчера на ослаблении опасений по поводу штамма нового коронавируса «омикрон», свидетельствуют данные торгов, сообщает Oilpoint.

По состоянию на 11:50 стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $74,65 за баррель, что на $1,01 (1,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $3,2 (4,6%) — до $73,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,2 за баррель, что на $1,21 (1,73%) выше итогового значения предыдущей сессии.

На рынке нефти во вторник утром продолжается положительная динамика после роста цен на 5% торговым днем ранее. Опасения инвесторов по поводу распространения штамма коронавируса «омикрон» ослабли.

По словам аналитиков Phillip Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, надежды на то, что новый штамм будет иметь менее разрушительное экономическое воздействие, подтверждаются сообщениями из Южной Африки о том, что у пациентов там наблюдались только легкие симптомы ковида.

Кроме того, по данным СМИ, рост цен на нефть также был поддержан заявлением США о том, что шансы на переподписание ядерного соглашения с Ираном могут уменьшиться.