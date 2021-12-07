Астронавты стареют быстрее, чем обычные люди

Радиация разрушает ДНК человека. Кроме того, ДНК может искажаться в условиях за пределами Земли, сообщает Корреспондент.

Новое исследование ученого Аарона Розенштейна из Университета Торонто показало, что в условиях микрогравитации старость становится стремительнее. Об этом пишет Washington Newsday.

Это значит, что на МКС или других космических станциях люди стареют быстрее, чем на Земле.

К таким выводам эксперты пришли во время проверки ферментов на предмет точного копирования ДНК в клетках с учетом микрогравитации.

Исследование проходило в самолете, который летел по параболической схеме. В таком случае достигается уровень невесомости, как в космосе.

Ученые утверждают, что космические лучи повышают риски рака, генетических аномалий у растущего плода и будущего потомства, а также деградации тканей и катаракты.

Кроме того, они разрушают клетки и провоцируют возникновение заболеваний, связанных со старением.