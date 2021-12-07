Инфляция выйдет на новый уровень – прогноз

Среднегодовой показатель инфляции в Украине в 2022 году может снизиться до 8% с нынешних 9,4%, которые прогнозируются на конец 2021 года, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

При этом, согласно обнародованным данным, при положительном сценарии инфляция в Украине в 2022 году может снизиться до 5,9%, а при самом неблагоприятном – составить 9%.

Потребительская инфляция в Украине: