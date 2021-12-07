В ОРДЛО стягивают тяжелое вооружение - разведка

Несмотря на договоренности об отводе тяжелого вооружения, войска РФ на территориях Донецкой и Луганской областей усиливают подразделения близ линии столкновения танками, БМП и тяжелой артиллерией. Кроме того, увеличилось количество снайперов. Об этом, со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны, сообщает Левый берег.

Подразделения вблизи линии разграничения на отдельных направлениях усиливают дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения, заявило ГУ разведки Минобороны.

В то же время, на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар "в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня".

Как сообщают в украинской разведке, со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством РФ.