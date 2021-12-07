Украине нужно поставлять любое необходимое оружие – Сенат США

Президент США Джо Байден должен поставлять Украине "всякое оружие, которое они считают, им нужно", чтобы защитить себя от потенциального российского вторжения﻿. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, ссылаясь на западные СМИ, сообщает Деловая столица.

Макконнелл призвал Байдена поставлять украинцам любое оружие, которое им может понадобиться, кроме преимущественно оборонного оружия, поставляемого США в прошлом.

"И хотя Украина не входит в НАТО, все наши союзники по НАТО полностью испуганы российскими войсками на границе Украины" , — сказал он.

По данным Государственного департамента, США предоставили Украине более $4,6 миллиарда помощи с 2014 года.

В марте США объявили об оборонном пакете в размере $125 миллионов для Украины.