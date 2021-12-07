СБУ засекретила информацию о допросе Зеленского по делу о госперевороте

Служба безопасности Украины отказалась сообщить информацию о том, допрашивался ли президент Владимир Зеленский по делу о подготовке государственного переворота.

Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Українські Новини".

"Именно он (президент – ред.) сообщил о готовящемся госперевороте и его точную дату. А также обвинил олигарха Рината Ахметова в его подготовке", – говорится в сообщении канала.

Напомним, что переворот, анонсированный Зеленским на 1 декабря, так и не состоялся.