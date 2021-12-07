Озвучен размер средней зарплаты на ближайшие годы

Средняя заработная плата в Украине в 2022 году может достичь 15 тыс. 778 грн, что эквивалентно почти 600 долларам, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

При этом, согласно обнародованным данным, в 2023 году месячная зарплата среднестатистического украинца может вырасти до 17 тыс. 425 грн (657 долларов), а в 2024 году должна достичь 19 тыс. 258 грн (726 долларов).

Средняя номинальная зарплата: