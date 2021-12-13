Православные праздники в январе 2022 в Украине: церковный календарь

В январе 2022 года православные в Украине отмечают несколько больших религиозных праздников, таких как Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Крещение Господне, Обрезание Господне, святителя Василия Великого, Татьянин день, сообщает Обозреватель.

Кроме того, верующих ожидает продолжение Рождественского поста и несколько традиционных однодневных постов.

Великие и двунадесятые праздники в январе 2022 года

7 января – Рождество Христово

14 января – Обрезание Господне

19 января – Крещение Господне

Православные церковные праздники в январе 2022 в Украине

1 января – память Ильи Муромца Киево-Печерского

Преподобный Илья Муромец, монах Киево-Печерской лавры, жил в 12 веке. Мощи святого покоятся в Антониевых пещерах. Примечательно, что он считается вероятным прототипом персонажа народных сказок Ильи Муромца.

2 января – праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца

Иоанн Кронштадский – святой, священник, подвижник, чудотворец (1829-1909).

4 января – великомученицы Анастасии Узорешительницы

Святая Анастасия приняла мученическую смерть в 304 году во время "великого гонения" при Диоклетиане. Ее называют Узорешительницей, так как, по преданию, святая облегчала ("разрешала") страдания заключенных христиан. А в народе считается, что Анастасия помогает освободиться от "уз беременности".

6 января – Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник)

Рождественский сочельник – канун праздника Рождества Христова. До появления первой звезды верующие не вкушают пищи, а к ужину к столу подают двенадцать постных блюд.

7 января – Рождество Христово

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из главных праздников для христиан, посвященный рождению Сына Божьего во плоти от Девы Марии.

7-17 января – Святки

Святки – двенадцать дней от праздника Рождества Христова до праздника Крещения Господня.

8 января – Собор Пресвятой Богородицы

На следующий день после Рождества Христова верующие прославляют Божью Матерь, родившую Сына Божьего Иисуса Христа.

9 января – апостола первoмученика и архидиакона Стефана

Стефан Первомученик – первый христианский мученик из диаспоры евреев; был судим Синедрионом и побит камнями за проповедь слова Божьего в Иерусалиме около 33-36 года.

14 января – Обрезание Господне

Обрезание Господне – великий православный праздник, который посвящен воспоминанию о Евангельском событии совершения над Младенцем Иисусом иудейского обряда обрезания.

17 января – Собор 70 апостолов

70 апостолов – ученики Иисуса Христа, которых в последний год Своей жизни на земле Он избрал для проповеди.

18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

Навечерие Богоявления – день строгого поста и последний день колядований.

19 января – Святое Богоявление, Крещение Господне

Крещение Господa – большой праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

20 января – Собор Иоанна Предтечи

Собор Иоанна Предтечи – праздник, установленный в честь пророка Иоанна Крестителя.

25 января – Татьянин день

Пресвятая мученица Татьяна Римская приняла мученическую смерть в третьем веке при императоре Александре Севере.

27 января – Равноапостольной Нины

Святая Нина – христианская просветительница Грузии, почитается в лике равноапостольных.

31 января – память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских

Святители Афанасий и Кирилл, архиепископы Александрийские, жили в 3-4 веках. Прославились борьбой с еретиками.

Преподобные Кирилл и Мария – родители известного святого, преподобного Сергия Радонежского.

Церковные посты в январе 2022 года

Однодневные посты – 18, 21, 26 и 28 января.

Рождественский пост – многодневный строгий пост, который длится с 28 ноября по 6 января.

Недели без постных дней: Святки с 7 по 17 января.