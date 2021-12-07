Растения, которые защищают дом от инфекций

В эфирных маслах определенных растений содержатся фитонциды, которые оказывают антисептический эффект и убивают вирусы, сообщает Корреспондент.

Врач-терапевт Тимур Асанов перечислил растения, которые обладают способностью защищать дом от вирусов и бактериальных инфекций. Наибольшей способностью обеззараживания помещения обладает эвкалипт и миниатюрные цитрусовые деревья - лимон, апельсин, мандарин. Эти растения очищают пространство, и таким образом, оно становится непригодным для патогенов.

"Хвойные - пихта, можжевельник и другие - также содержат много эфирных масел с антисептическим эффектом, которые, испаряясь, делают атмосферу в жилище почти стерильной" , - отметил Асанов.

Хорошо для дезинфекции помещений подойдет мирт. Он нейтрализует палочку Коха, вызывающую туберкулез, и снижает активность вирусов. Вирусы в доме также убивает лаванда и лук с чесноком.