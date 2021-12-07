Киев приблизился к отметке 70% вакцинированных от COVID – Ляшко

На сегодня Киев приближается к отметке 70% вакцинированных от коронавируса. Речь идет о взрослом населении.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-конференцию министра здравоохранения Виктора Ляшко на полях форума "Украина 30", пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"Мы, когда говорили о вакцинации 70% взрослого населения, также не верили (что этого уровня удастся быстро достичь, – ред.). Но на сегодня город Киев приближается уже к этой отметке, и реально может выполнить национальный план, утвержденный Кабмином, на территории одной административной единицы, когда город Киев вакцинирует 70% взрослого населения двумя дозами" , – отметил Ляшко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что все COVID-ограничения можно будет снять при вакцинации 70% населения.