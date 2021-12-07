Смертельное ДТП под Черниговом: появилась информация о пострадавших

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП маршрутки под Черниговом. Один из них – 16-летний подросток. Он сейчас находится в детской больнице, сообщает ТСН.

Погибшие – пассажиры маршрутки "Чергинов-Сосница". Доставали раненых и погибших десять спасателей ГСЧС. Скорые увезли большинство пострадавших в Черниговскую больницу №2.

Известно, что состояние 5 пострадавших тяжелое и критическое — сейчас они в операционных и интенсивной терапии — среди них и водитель фуры.

Из видео, обнародованного полицией, видно, что это было лобовое столкновение уже в светлое время суток.

Прокурор озвучил предварительную версию аварии – погодные условия. Из фото и видеоматериалов видно, что на дороге – снежная каша. Вблизи места аварии образовалась длинная пробка, движение перекрыто в оба направления.

В Черниговской обладминистрации создан оперативный штаб, работающий с родственниками пострадавших и погибших.