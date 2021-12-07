Ляшко хочет прививать против коронавируса детей от 5 лет

В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19, но мы сегодня не делаем приоритет на массовой вакцинации детей, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы уже разрешили вакцинироваться против коронавирусной болезни детям от 12 лет. Уже более 40 тыс. детей воспользовались этой возможностью" , - сказал он на всеукраинском форуме "Украины 30. Саммит дети" в Киеве во вторник.

Ляшко отметил, что в некоторых странах мира, вакцинироваться от COVID-19 разрешено детям от 5 лет, и он надеется, что и в Украине производители вакцин зарегистрируют изменения в инструкции и привезут соответствующие препараты, что позволит расширить программу вакцинации детей.